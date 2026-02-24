ЗАРЕЖДАНЕ...
Кристиян Иванчов встъпи в длъжност като областен управител на Кюстендил
© ФОКУС
"За мен беше чест и отговорност да бъда областен управител на област Кюстендил", заяви инж. Методи Чимев и предаде символично властта на новия областен.
Спазвайки традицията и в знак на приемственост, той подари на новия губернатор писалка, с която да разписва отговорните и важни за региона решения.
От своя страна новият областен управител благодари на досегашния за работата и му пожела бъдещи успехи. “Заварвам една добре работеща администрация, с която продължаваме да работим по текущи въпроси. Основната цел, с която идвам, е организирането на едни прозрачни и честни избори, за да върнем доверието на жителите на областта в изборния процес и да можем, след провеждането на изборите, да се поздравим без да има заявления за манипулации и изборни машинации", заяви Иванчов.
Той изрази увереност, че ще работи добре с екипа на Областна управа - познава добре дейността на администрацията, тъй като преди време заемаше поста заместник областен управител.
Още по темата
/
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев, ето какво си казаха двамата
13:08
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:04
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:36
Киселова за смяната на областните управители: Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:52
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
07:22
ЕК отговори на ЦИК: На Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
23.02
Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и работата на ЦИК
23.02
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.