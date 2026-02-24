С решение на служебното правителство Кристиян Иванчов е назначен за областен управител на Кюстендил, предадеИванчов е роден на 18 май 1980 година в Кюстендил. Завършва средното си образование в Професионалната гимназия по туризъм в града, а впоследствие придобива магистърска степен по право.Професионалния си път започва в банковия сектор, където натрупва дългогодишен опит. По-късно създава собствена компания и се утвърждава като успешен предприемач в сферата на туризма.Бил е кандидат за народен представител от листата на Продължаваме промяната в 10-и многомандатен избирателен район – Кюстендил. През 2023 година заема поста заместник-областен управител, а в периода 2023–2025 година е заместник-кмет на Община Кюстендил.