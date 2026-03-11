Стихосбирката "Крилете на душата“ на Здравка Радичкова – Заря беше представена във Възрожденското училище, предаде. Събитието събра почитатели на поезията и приятели на литературата, които имаха възможност да се докоснат до емоционалния свят на авторката.По време на премиерата Здравка Радичкова – Заря развълнува публиката със свой поетичен рецитал, изпълнен с искреност и лиричност. За музикалната атмосфера на вечерта допринесоха Сашка Радева и Васко Винаров, които създадоха допълнително настроение и вдъхновение.Рецензентът на книгата Георги Славчев сподели пред присъстващите своето виждане за поезията и посланията в стиховете на Радичкова, подчертавайки дълбоката емоционалност и духовната чувствителност в творчеството ѝ.Сред гостите на литературната среща бяха представители на поетичната общност от Благоевград, както и членове на литературен клуб "Калин“ към Център за култура – Крива Паланка в Крива Паланка, Република Северна Македония, което придаде на събитието и международен културен акцент.Началото на вечерта беше озвучено от прекрасните изпълнения на децата от Вокална група "Тик-Так“ към Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ с ръководител Иван Стойнев. Техните песни създадоха празнична и вдъхновяваща атмосфера и дадоха емоционален старт на литературната вечер.