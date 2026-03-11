ЗАРЕЖДАНЕ...
"Крилете на душата" разтвори страниците си пред публиката в Кюстендил
© ФОКУС
По време на премиерата Здравка Радичкова – Заря развълнува публиката със свой поетичен рецитал, изпълнен с искреност и лиричност. За музикалната атмосфера на вечерта допринесоха Сашка Радева и Васко Винаров, които създадоха допълнително настроение и вдъхновение.
Рецензентът на книгата Георги Славчев сподели пред присъстващите своето виждане за поезията и посланията в стиховете на Радичкова, подчертавайки дълбоката емоционалност и духовната чувствителност в творчеството ѝ.
Сред гостите на литературната среща бяха представители на поетичната общност от Благоевград, както и членове на литературен клуб "Калин“ към Център за култура – Крива Паланка в Крива Паланка, Република Северна Македония, което придаде на събитието и международен културен акцент.
Началото на вечерта беше озвучено от прекрасните изпълнения на децата от Вокална група "Тик-Так“ към Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ с ръководител Иван Стойнев. Техните песни създадоха празнична и вдъхновяваща атмосфера и дадоха емоционален старт на литературната вечер.
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жалба заради липсата на избирателни секции в ромския квартал на К...
14:56 / 10.03.2026
В Дупница въвеждат електронна система за прием на първокласници ...
14:09 / 10.03.2026
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
13:20 / 10.03.2026
Лек автомобил изгоря на АМ "Струма" край Дупница
12:45 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.