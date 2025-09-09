Кражби и вандалски прояви в Кюстендилско

© Фокус Архив 47-годишен дупничанин е задържан от служители на Районно управление - Дупница за повреждане на чужда собственост, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Мъжът е счупил 3 стъкла и фарове на лек автомобил, който е бил на паркинг на улица "Цар Симеон велики“ в града.



34-годишна жена от село Пиперево е задържана с полицейска заповед за повреждане на чужда собственост. Счупила е стъклата на постройка – жп спирка, в село Усойка.



В Районно управление - Дупница е заявено счупване на стъкла на къща в града. При предприетите незабавни действия служителите установили и задържали извършителя – 48-годишен дупничанин.



22-годишен мъж от село Дяково е заявил в Районно управление -Дупница, че автомобилът му, който е бил паркиран в село Овчарци, е откраднат. Служителите на реда са установили автомобила след около час и 40 минути на изхода на Сапарева баня. 24-годишната жена от град Видин, която управлявала автомобила, е задържана.



В Районно управление - Кюстендил е постъпил сигнал за повреждане на лек автомобил, който е бил паркиран на улица "Еверест“. По данни на заявителя деянието е извършено през изминалата нощ – автомобилът е надраскан с твърд предмет.



В Районно управление - Бобов дол е постъпил сигнал от 62-годишна жена от село Шатрово, че автомобилът, който е бил паркиран пред дома й, е залят с черна лепкава течност. Счупен е и прозорец на къщата. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място.



За всички случаи са образувани производства и е уведомена прокуратурата.