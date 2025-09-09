ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кражби и вандалски прояви в Кюстендилско
34-годишна жена от село Пиперево е задържана с полицейска заповед за повреждане на чужда собственост. Счупила е стъклата на постройка – жп спирка, в село Усойка.
В Районно управление - Дупница е заявено счупване на стъкла на къща в града. При предприетите незабавни действия служителите установили и задържали извършителя – 48-годишен дупничанин.
22-годишен мъж от село Дяково е заявил в Районно управление -Дупница, че автомобилът му, който е бил паркиран в село Овчарци, е откраднат. Служителите на реда са установили автомобила след около час и 40 минути на изхода на Сапарева баня. 24-годишната жена от град Видин, която управлявала автомобила, е задържана.
В Районно управление - Кюстендил е постъпил сигнал за повреждане на лек автомобил, който е бил паркиран на улица "Еверест“. По данни на заявителя деянието е извършено през изминалата нощ – автомобилът е надраскан с твърд предмет.
В Районно управление - Бобов дол е постъпил сигнал от 62-годишна жена от село Шатрово, че автомобилът, който е бил паркиран пред дома й, е залят с черна лепкава течност. Счупен е и прозорец на къщата. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място.
За всички случаи са образувани производства и е уведомена прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: