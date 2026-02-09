В Районно управление - Кюстендил са заявени 2 извършени кражби, съобщиха от пресцентъра на. От къща в града са отнети 2500 евро, златни накити, метална каса със законно притежавани боеприпаси - 50 патрона.По данни на заявителя деянието е извършено за времето от 8.30 ч. на 6 февруари до 13.00 ч. на 8 февруари; от къща в града са отнети 30 м кабел, проникването е осъществено чрез счупване на прозорец на стая.Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествията. Образувани са досъдебни производства, уведомена е прокуратурата.