Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Отменя се въведеният воден режим в шест села на територията на община Кюстендил, предаде "Фокус“. Кметът инж. Огнян Атанасов е издал съответните заповеди, с които се премахва режимното водоснабдяване в селата Жиленци, Лозно, Долно село, Лелинци, Берсин и Граница.

През последните месеци жителите на тези населени места получаваха вода за питейно-битови нужди по предварително обявен график, наложен заради силно намалелия дебит на водоизточниците.

Според общината ситуацията се е нормализирала и към момента водоснабдяването е възстановено в регулярния му режим.