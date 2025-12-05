Огнян Атанасов е издал съответните заповеди, с които се премахва режимното водоснабдяване в селата Жиленци, Лозно, Долно село, Лелинци, Берсин и Граница.
През последните месеци жителите на тези населени места получаваха вода за питейно-битови нужди по предварително обявен график, наложен заради силно намалелия дебит на водоизточниците.
Според общината ситуацията се е нормализирала и към момента водоснабдяването е възстановено в регулярния му режим.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.