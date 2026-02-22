Изборният ден в селата Бараково и Блажиево приключи в 20.00 часа, предаде. От Общинските избирателни комисии в Кочериново и Бобошево обявиха официалния край на гласуването.При частичния избор за кмет на кметство Блажиево е отчетена избирателна активност от 79,76%. В секционната избирателна комисия са гласували 268 души от общо 336 избиратели с право на глас. През деня е постъпил един сигнал, свързан със съмнение за агитация в изборния ден – разговори с пристигащите да гласуват жители на селото. Предстои ОИК да се произнесе с решение.В 20.00 часа е обявен край и на изборния ден за частичния избор за кмет на кметство Бараково, община Кочериново. Решението е взето единодушно от Общинската избирателна комисия.