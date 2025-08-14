© Фокус виж галерията В средата на месец август - 15 август е "Успение на Пресвета Богородица" и Кюстендил отбелязва “Панагия" - Въздигане на хляба, предаде "Фокус“. Ден преди празника се представя традицията по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница. Самото действие около хляба наподобява черковното тайнство.



Освещава се житото, предметите свързани със замесването са изпълнени със сакралност. "Жената-майка" учи и предава тайнството на най-личните момичета. В този хляб е вплетена вяра, майсторство и автентичност - такива, каквито са предавани от майки на дъщери, от род в род.



От 10.00 часа в двора на храм "Успение Богородично“ в кюстендилското село Нови чифлик ще бъде поставено началото на културния форум "Панагия“. Ще бъде извършен водосвет за здраве, а след това предстои традиционното замесване на празничния хляб.



В древността приготвянето на хляба е било ежедневен насъщен ритуал. Всяка сутрин, преди изгрев слънце, жените ставали за да донесат прясна вода от извора. После сядали за да омесят насъщния хляб.



18.00 часа в храм "Свето Успение Богородично“ – Кюстендил ще се отслужи Празнична вечерня с петохлебие и Опело Богородично.