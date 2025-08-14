Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Край Кюстендил замесват Богородичен хляб
Автор: Венцислав Илчев 08:53Коментари (0)79
© Фокус
виж галерията
В средата на месец август - 15 август е "Успение на Пресвета Богородица" и Кюстендил отбелязва “Панагия" - Въздигане на хляба, предаде "Фокус“. Ден преди празника се представя традицията по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница. Самото действие около хляба наподобява черковното тайнство.

Освещава се житото, предметите свързани със замесването са изпълнени със сакралност. "Жената-майка" учи и предава тайнството на най-личните момичета. В този хляб е вплетена вяра, майсторство и автентичност - такива, каквито са предавани от майки на дъщери, от род в род.  

От 10.00 часа в двора на храм "Успение Богородично“ в кюстендилското село Нови чифлик ще бъде поставено началото на културния форум "Панагия“. Ще бъде извършен водосвет за здраве, а след това предстои традиционното замесване на празничния хляб.

В древността приготвянето на хляба е било ежедневен насъщен ритуал. Всяка сутрин, преди изгрев слънце,  жените ставали за да донесат прясна вода от извора. После сядали за да омесят насъщния хляб.

18.00 часа в храм "Свето Успение Богородично“ – Кюстендил ще се отслужи Празнична вечерня с петохлебие и Опело Богородично.

Още по темата: общо новини по темата: 3
12.08.2025 »
09.08.2025 »
08.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
Телефонни измами
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: