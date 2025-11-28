ЗАРЕЖДАНЕ...
Край Бобошево палят ритуален огън за голям празник
© Фокус
В документа е уточнено, че паленето на огън върху асфалтова настилка е строго забранено, както и използването на автомобилни гуми. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Закона за МВР и действащата общинска наредба за опазване на обществения ред.
Традицията "Варвара вари“ е сред най-разпознаваемите местни обичаи в Бобошево. В нощта на 3 срещу 4 декември по махалите се палят огньове, които се надпреварват по височина на пламъците, а в нови гърнета се вари леща. От нея се раздава за здраве на децата и добитъка – ритуал, който събира местната общност и поддържа живо фолклорното наследство на района.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Синоптик: В Пирин снежната покривка над 2000 м ще е около 20-25 с...
15:37 / 27.11.2025
И Община Сандански обяви бедствено положение
15:31 / 27.11.2025
Предстоят промени при платеното паркиране в Кюстендил
14:26 / 27.11.2025
Община Петрич обявява бедствено положение
13:15 / 27.11.2025
Горски и военни залесяват опожарени гори в Симитлийско
12:20 / 27.11.2025
В Дупница дават 210 000 лева за три културни продукта
11:12 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.