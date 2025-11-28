Община Бобошево определи местата за палене на ритуални огньове по повод предстоящия празник Варвара, предаде. Кметът Стефан Тачев издаде заповед, в която са посочени разрешените терени. В общинския център местата са девет, в село Слатино – четири, а в село Доброво – две.В документа е уточнено, че паленето на огън върху асфалтова настилка е строго забранено, както и използването на автомобилни гуми. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Закона за МВР и действащата общинска наредба за опазване на обществения ред.Традицията "Варвара вари“ е сред най-разпознаваемите местни обичаи в Бобошево. В нощта на 3 срещу 4 декември по махалите се палят огньове, които се надпреварват по височина на пламъците, а в нови гърнета се вари леща. От нея се раздава за здраве на децата и добитъка – ритуал, който събира местната общност и поддържа живо фолклорното наследство на района.