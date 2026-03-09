ЗАРЕЖДАНЕ...
Крачка към бъдещето! Нов STEM център отвори врати в НУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Разлог
Тържественото събитие започна с кратка програма и прерязване на лентата от г-н Ивайло Златанов – началник на РУО – Благоевград, г-жа Гергана Костова – зам.-кмет на Община Разлог и г-н Костадин Кулин – директор на училището, в присъствието на учители, ученици и гости.
Новият център обединява направленията "Математика и технологии“ и "Природни науки“, като създава съвременна учебна среда, оборудвана с модерни технологии за експерименти и практически дейности.
По време на откриването учениците представиха демонстрационни STEM уроци:
В кабинета по "Математика и технологии“ беше изработен модел на ракета с 3D принтер, а учениците изпълниха задача в Scratch на тема "Астронавт“.
В кабинета по "Природни науки“ бяха демонстрирани интересни опити, свързани с основните свойства на веществата.
С новия STEM център учениците вече имат възможност да развиват знания и умения в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката в една модерна и вдъхновяваща среда.
