|Констатираха шарка по животни в стопанството на Рилския манастир
Сигналът до компетентните органи е подаден своевременно от отговорника на стадото, след като били установени клинични признаци, съответстващи на заболяването. От страна на манастира е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.
След проведено епизоотично проучване експертите са установили, че най-вероятната причина за проникване на болестта в това изолирано стопанство е дарение на животни с неизяснен здравен статус, направено от благодетели по повод храмовия празник на Рилския манастир. Дарените животни са били без ушни марки и без ветеринарномедицински свидетелства, като дарителите не са знаели, че те се намират в инкубационен период на болестта.
БАБХ напомня, че независимо от повода, всяко придвижване и въвеждане на животни в стопанства трябва да се извършва при стриктно спазване на ветеринарномедицинските изисквания и правилата за биосигурност.
Агенцията апелира към всички животновъди, дарители и институции да проявяват особена отговорност при извършване на дарения или прием на нови животни. Стриктното спазване на тези мерки е от ключово значение за опазване здравето на животните и за ограничаване разпространението на заразни болести по тях.
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
