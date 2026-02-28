ЗАРЕЖДАНЕ...
Конни надбягвания събират жителите на Сапарева баня за Тодоровден
Организатори на събитието са Община Сапарева баня и Народно читалище "Просветен лъч - 1905“, които канят жители и гости да се включат в отбелязването на един от най-тачените български народни празници.
В надбягванията с коне и магарета могат да участват лица над 18 години от община Сапарева баня и селата "Яхиново“, "Крайници“ и "Червен брег“. В програмата е предвидено участие и на собственици на тежковозни коне.
Записването за състезанията започва в 10.30 часа на място, а стартът ще бъде даден в 11.00 часа. За улеснение на посетителите е осигурен организиран транспорт, който ще тръгва в 10.45 часа от центровете на населените места.
