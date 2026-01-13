ЗАРЕЖДАНЕ...
Конкурс за кратък разказ "Пролет за младите" стартира в Кюстендил
В конкурса могат да участват непубликувани разкази с обем до 3000 знака без интервалите. Всеки участник има право да изпрати по една творба, като използването на изкуствен интелект е недопустимо.
Разказите се приемат до 15 февруари 2026 г. на електронната поща на Младежки център – Кюстендил, като към текста следва да бъдат посочени три имена, възраст и телефон за контакт. Оценяването ще бъде анонимно и ще се извърши от тричленно жури.
За класираните на първо, второ и трето място са предвидени награди – книги и грамоти. Официалното награждаване ще се състои на 2 март в Младежкия център в Кюстендил, в навечерието на Националния празник на България и Международния ден на писателя.
Организаторите уточняват, че авторите запазват пълните си авторски права, като с участието си в конкурса дават съгласие творбите им да бъдат публикувани в социалните платформи на Младежки център – Кюстендил.
