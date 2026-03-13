Областният конкурс за детско творчество "Железният полк“ ще стартира в Кюстендил и ще даде възможност на деца и ученици от региона да покажат своя талант, вдъхновен от историята и героизма на българските войници, предадеИнициативата се организира от Народно читалище "Генерал Владимир Заимов“ и е посветена на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк – един от най-славните полкове в историята на българската армия.Целта на конкурса е да насърчи децата и учениците да се докоснат до историческото наследство на региона, да развият своето въображение и творчески умения, както и да изразят уважението си към подвига и саможертвата на българските воини чрез различни форми на изкуство.Конкурсът включва няколко раздела, сред които литература, изобразително изкуство и проекти. Участниците ще бъдат разпределени в различни възрастови групи, за да могат да представят своите идеи и творби по подходящ за тях начин.Организаторите са предвидили награди и грамоти за отличените участници. Освен това ще бъдат връчени и специални отличия от различни институции в Кюстендил, които работят за съхраняването на историческата памет и традициите на региона.