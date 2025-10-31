ЗАРЕЖДАНЕ...
|Концерт за Деня на народните будители в Кюстендил
Концертът изразява дълбоката признателност към всички онези велики личности, които през вековете са съхранили и развили българския дух, култура и просвета – хората, благодарение на чиито усилия и жертви българският народ е запазил своята идентичност и самочувствие.
В тържествената програма ще участват Музикална компания "Пей сърце", Туристически хор "Осоговско ехо", Танцова формация "Нова генерация“, Славян Грънчаров и други изпълнители.
"Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и на всички, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Концертът е и в знак на признателност към днешните им последователи – учители, писатели, учени и творци, които пазят нашата национална идентичност и продължават святото дело на своите предци“, споделиха организаторите.
