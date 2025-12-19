Музикално сдружение "Марин Големинов“ организира концерт "Коледа идва“, който ще внесе коледен дух и музикална емоция в Кюстендил, предаде. Събитието ще се състои от 18.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“.В концерта ще вземат участие четирима изявени музиканти и певци – Джоу Джинйдо (флейта), Петя Миленова (сопран), Димитър Стоймиров (класическа китара) и Петър Крумов (бас). Публиката ще има възможност да се наслади на произведения от Бах, Брамс, Пучини, Хаджиев, Минкин, Бьом и други композитори.Клавирният съпровод ще бъде на Капка Найденова и Надя Леонидова – Христова. Специални участници в концерта ще бъдат и възпитаници на Детска градина "Слънце“, които ще допринесат за празничното настроение. В програмата е включена и музикална викторина, подготвена за публиката.