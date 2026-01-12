Общините в Кюстендилска област са подали десет искания за отпускане на средства за аварийно възстановяване на обекти, предаде. През 2025 година Постоянната комисия за подпомагане на областния управител при изразяване на становище относно целесъобразността на исканията на общинските администрации за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е извършила огледи на десет обекта.Исканията касаят аварийно укрепване на прага на мост над река Струма при село Мурсалево, аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм "Рождество на Пресвета Богородица“ в село Дяково, както и аварийно-възстановителни работи по улица "Комсомолска“ в село Стоб.Извършен е оглед и по подадено искане за изпълнение на неотложни укрепителни и повърхностно-отводнителни мероприятия на отсечка от общински път в землището на село Бураново, както и за аварийно почистване на дере "Сараовски дол“ от дървесна, храстова и тревна растителност в село Граница.Сред останалите обекти са аварийно почистване на река Новоселска от растителност в село Слокощица, почистване и укрепване на участъци от речните корита на реките Соволянска Бистрица и Егълница в село Соволяно, както и проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за основен ремонт на сгради на Детския оздравителен санаториум за белодробни заболявания "Райна Цанева“.Огледи са извършени и на обекти с искане за средства за аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм "Св. Възнесение Господно“ в село Бистрица и на храм "Успение Богородично“ в село Джерман.За всички обекти областният управител е представил становище за целесъобразност на предоставянето на заявените средства при спазване на всички нормативни изисквания.