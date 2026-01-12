ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисия е разгледала 10 искания за аварийни дейности в Кюстендилско
Исканията касаят аварийно укрепване на прага на мост над река Струма при село Мурсалево, аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм "Рождество на Пресвета Богородица“ в село Дяково, както и аварийно-възстановителни работи по улица "Комсомолска“ в село Стоб.
Извършен е оглед и по подадено искане за изпълнение на неотложни укрепителни и повърхностно-отводнителни мероприятия на отсечка от общински път в землището на село Бураново, както и за аварийно почистване на дере "Сараовски дол“ от дървесна, храстова и тревна растителност в село Граница.
Сред останалите обекти са аварийно почистване на река Новоселска от растителност в село Слокощица, почистване и укрепване на участъци от речните корита на реките Соволянска Бистрица и Егълница в село Соволяно, както и проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за основен ремонт на сгради на Детския оздравителен санаториум за белодробни заболявания "Райна Цанева“.
Огледи са извършени и на обекти с искане за средства за аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм "Св. Възнесение Господно“ в село Бистрица и на храм "Успение Богородично“ в село Джерман.
За всички обекти областният управител е представил становище за целесъобразност на предоставянето на заявените средства при спазване на всички нормативни изисквания.
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
