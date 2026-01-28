Порадии затварянето на българо-северно-македонската граница за товарни автомобили над 3.5 т е създадена организация за пренасочване на пътуващите в посока Северна Македония, съобщиха от пресцентъра на. Камионите се насочват към места за изчакване на територията на община Кюстендил.Местата за паркиране в района на ГКПП – "Гюешево“ вече са запълнени – там изчакват 28 товарни автомобила, повечето от тях са на турски превозвачи.По данни на РДГП – Кюстендил, се пропускат автомобили, превозващи животни, лекарства, военна техника и бързо развалящи се храни.