Коледуване със сърце: "Осогово" сред хората на Кюстендил
С топлина и усмивки ансамбълът беше посрещнат в Община Кюстендил, отдел "Култура и духовно развитие“ към Общината, Дома за възрастни хора с физически увреждания "Ильо Войвода“, Детска градина "Слънце“ и Младежки център – Кюстендил.
"Събитието нямаше да бъде толкова емоционално и въздействащо без подкрепата на отдел "Култура и духовно развитие“, Община Кюстендил и Младежки център – Кюстендил, които допринесоха за неговата подготовка и реализация. Благодарение на това партньорство коледният дух достигна до още повече хора“, споделиха от танцовия ансамбъл.
Организаторите загатват, че сътрудничеството между културните институции в Кюстендил ще продължи. Датата 27 февруари 2026 г. вече е отбелязана като следваща важна среща, която обещава ново вдъхновение и емоции. Продължението предстои.
