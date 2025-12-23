Мъжкият състав на Танцов ансамбъл "Осогово“, вдъхновен от духа на предстоящите коледни празници, пренесе магията на коледуването из Кюстендил, предаде. С песен, благослов и отворени сърца танцьорите посетиха хора и институции, които всеки ден се грижат за града, за да поднесат искрен коледен поздрав и пожелания за здраве, светлина и благоденствие.С топлина и усмивки ансамбълът беше посрещнат в Община Кюстендил, отдел "Култура и духовно развитие“ към Общината, Дома за възрастни хора с физически увреждания "Ильо Войвода“, Детска градина "Слънце“ и Младежки център – Кюстендил."Събитието нямаше да бъде толкова емоционално и въздействащо без подкрепата на отдел "Култура и духовно развитие“, Община Кюстендил и Младежки център – Кюстендил, които допринесоха за неговата подготовка и реализация. Благодарение на това партньорство коледният дух достигна до още повече хора“, споделиха от танцовия ансамбъл.Организаторите загатват, че сътрудничеството между културните институции в Кюстендил ще продължи. Датата 27 февруари 2026 г. вече е отбелязана като следваща важна среща, която обещава ново вдъхновение и емоции. Продължението предстои.