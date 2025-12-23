Огнян Атанасов и председателят на читалище "Братство“ Иван Андонов.
Кметът поздрави членовете на клуба и им пожела здраве, спокойствие и дълголетие, да бъдат заобиколени от обичта и грижата на своите близки и да посрещнат празниците с радост и добро настроение.
Инж. Атанасов изрази признателност към възрастните хора за тяхната активност, житейска мъдрост и приноса им за съхраняването на традициите и духа на Кюстендил, като подчерта, че общината ще продължи да работи за подкрепа и създаване на по-добри условия за хората в златна възраст.
Свой поздрав отправи и председателят на читалище "Братство“ Иван Андонов. "Коледните дни ни напомнят за силата на вярата, за човешката топлота и за онези непреходни ценности, които вие – хората от златната възраст – носите и предавате с мъдрост, достойнство и личен пример. Вашият житейски път, натрупаният опит и духовната устойчивост са безценен капитал за нашата общност и живата памет на Кюстендил“.
Коледното тържество премина в изключително топла и празнична атмосфера, като по повод светлите коледни празници кметът подари на присъстващите празнични музикални изпълнения на обичания певец Георги Илиевски , които донесоха много настроение, усмивки и коледно настроение на всички гости.
