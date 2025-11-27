ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледният дух обгръща Кюстендил
© Фокус
Традиционните дървени къщички, богато украсените декори, творческите работилници, концертите и разнообразните инициативи превръщат това събитие в едно от най-очакваните за жителите и гостите на града. Площадът ще бъде оживен от музика, детски смях и празнично настроение, което ще обедини поколения и ще добави топлина към студените зимни дни.
Празничните събития започват на 6 декември в 17.30 часа със запалването на светлините на Коледната елха. Събитието включва официално откриване на Коледния базар и празнична програма с участието на Професионалния духов оркестър – Кюстендил и местни фолклорни състави. Традиционните светлини ще озарят площада и ще дадат начало на коледната магия в града.
На 13 декември между 11.00 и 14.00 часа ще се проведе благотворителен коледен базар, съпътстван от творчески работилници за деца от социалните центрове и празничен концерт в интервала от 11.30 до 12.30 часа. Вечерта от 18.00 часа посетителите ще могат да се насладят на DJ AWRA live set и тематичната програма "AWРАМОВ ДОМ“.
Програмата продължава на 20 декември със серия коледни инициативи – от благотворителни базари и творчески работилници до концерт от 18.00 часа под наслов "От Игнажден до Сурва“.
На 25 декември, в самия Коледен ден, ще се проведат творчески работилници от 11.00 до 13.00 часа, а от 11.30 часа – празничен концерт. Един от най-вълнуващите моменти за децата ще бъде посрещането на Дядо Коледа, което ще се проведе с участието на децата от ОДК и вокална група "Калпазани“.
На 26 декември коледните творчески работилници продължават, а от 11.30 часа театър "Зазу“ ще представи детско представление и анимация.
На 27 декември посетителите отново ще могат да творят в празнична атмосфера, да чуят концерт на Професионалния духов оркестър от 11.30 часа и да се насладят на вечерния концерт на Васил Петров от 18.00 часа.
Празничната програма през целия месец декември съчетава благотворителност, творчество, музика и много настроение. Тя е насочена както към най-малките, така и към техните родители, баби и дядовци, превръщайки Коледа в Кюстендил в преживяване, което събира семействата и създава незабравими спомени.
