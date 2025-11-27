От 6 до 31 декември 2025 година площад "Велбъжд“ в Кюстендил ще се превърне в истинско зимно приказно градче, предаде. Коледният базар "Приказната Коледа на Кюстендил“ ще бъде центърът на празничния дух, като всеки ден от 11.00 до 22.00 часа ще предлага уют, светлина, празнични изненади и аромат на канела, който ще изпълва централната градска зона.Традиционните дървени къщички, богато украсените декори, творческите работилници, концертите и разнообразните инициативи превръщат това събитие в едно от най-очакваните за жителите и гостите на града. Площадът ще бъде оживен от музика, детски смях и празнично настроение, което ще обедини поколения и ще добави топлина към студените зимни дни.Празничните събития започват на 6 декември в 17.30 часа със запалването на светлините на Коледната елха. Събитието включва официално откриване на Коледния базар и празнична програма с участието на Професионалния духов оркестър – Кюстендил и местни фолклорни състави. Традиционните светлини ще озарят площада и ще дадат начало на коледната магия в града.На 13 декември между 11.00 и 14.00 часа ще се проведе благотворителен коледен базар, съпътстван от творчески работилници за деца от социалните центрове и празничен концерт в интервала от 11.30 до 12.30 часа. Вечерта от 18.00 часа посетителите ще могат да се насладят на DJ AWRA live set и тематичната програма "AWРАМОВ ДОМ“.Програмата продължава на 20 декември със серия коледни инициативи – от благотворителни базари и творчески работилници до концерт от 18.00 часа под наслов "От Игнажден до Сурва“.На 25 декември, в самия Коледен ден, ще се проведат творчески работилници от 11.00 до 13.00 часа, а от 11.30 часа – празничен концерт. Един от най-вълнуващите моменти за децата ще бъде посрещането на Дядо Коледа, което ще се проведе с участието на децата от ОДК и вокална група "Калпазани“.На 26 декември коледните творчески работилници продължават, а от 11.30 часа театър "Зазу“ ще представи детско представление и анимация.На 27 декември посетителите отново ще могат да творят в празнична атмосфера, да чуят концерт на Професионалния духов оркестър от 11.30 часа и да се насладят на вечерния концерт на Васил Петров от 18.00 часа.Празничната програма през целия месец декември съчетава благотворителност, творчество, музика и много настроение. Тя е насочена както към най-малките, така и към техните родители, баби и дядовци, превръщайки Коледа в Кюстендил в преживяване, което събира семействата и създава незабравими спомени.