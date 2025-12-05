Община Дупница организира тържествено запалване на светлините на градската коледна елха, предаде. Събитието ще се състои днес от 17.30 часа на площад "Свобода“, където традиционно се събират жители и гости на града, за да дадат начало на празничния месец.Организаторите споделят, че с наближаването на най-светлите зимни празници Дупница отново ще бъде обгърната от атмосфера на топлина и коледна магия. За поредна година общината е подготвила богата програма, която да зарадва както най-малките, така и техните семейства.В празничната вечер са включени огнено шоу и изпълнения на Общинския ученически духов оркестър. Своето участие ще има и кукерската група към читалище "Пробуда“ в село Джерман, която ще внесе характерния български дух с автентични обичаи и костюми. Специален гост-изпълнител ще бъде певицата Диа.