Празничният дух вече завладя Община Дупница, където във фоайето на сградата беше поставена кутия за писма до Дядо Коледа, предаде. Инициативата е насочена към най-малките жители на общината и има за цел да внесе още повече коледно настроение в навечерието на светлите празници.До 19 декември, включително, децата могат да пускат в кутията своите писма с желания за коледни подаръци, като те трябва да бъдат играчки.От общинската администрация призовават родителите в писмата, освен името и възрастта на детето, да посочват и своите имена, както и данни за контакт – адрес и телефон за връзка, за да бъде улеснен Дядо Коледа в изпълнението на коледните желания.На 19 декември от 16.00 часа ще бъдат изтеглени три писма, чиито автори ще бъдат зарадвани с мечтания подарък.Раздаването на подаръците ще се състои на 23 декември от 15.00 часа в сградата на Община Дупница, където празничното настроение ще достигне своя връх.