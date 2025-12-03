На 5 декември от 17:30 ч. на площад "Никола Вапцаров“ в Банско ще се състои тържественото запалване на коледната елха – събитие, което традиционно поставя началото на празничния сезон в града.Жителите и гостите на Банско ще бъдат посрещнати с празнична музика и богата украса, които ще превърнат централния площад в уютно пространство за споделени зимни мигове.Кулминацията на вечерта ще бъде обратното броене и запалването на светлините на елхата, с което символично ще бъде даден старт на коледния дух в града.