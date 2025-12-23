Коледната програма на традиционния Коледен базар в Гоце Делчев ще завърши днес с празничен парад, който се очаква да събере жители и гости на града. Събитието се организира от Община Гоце Делчев и Младежкия център в града и ще постави тържествен финал на празничните инициативи.Парадът започва в 16:00 часа от Градския парк, като шествието ще премине по ул. "Царица Йоанна“ и ще завърши на площад "Гоце Делчев“. По маршрута публиката ще може да се наслади на пъстро коледно шествие с тематични герои, празнична музика, светлинни ефекти и добро настроение.В ролята на водач на колоната ще бъде Дядо Коледа, придружаван от своите помощници, които ще създадат истинска празнична атмосфера и ще зарадват най-малките участници и зрители. Организаторите обещават много усмивки, емоции и коледен дух.Финалът на парада на централния площад ще отбележи официалното закриване на коледната програма на базара. Събитието има за цел да обедини общността и да изпрати празниците с настроение, топлина и усещане за споделен празник.Коледният парад е последният акцент в празничния календар на града и се очаква да се превърне в истински спектакъл за всички, които изберат да бъдат част от него.