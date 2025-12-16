ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледен дух в Центъра на занаятите в Кюстендил
Първите посетители на базара бяха група първокласници, които пристигнаха на екскурзия в града под "Хисарлъка“ и имаха възможност да се докоснат до магията на коледните традиции и занаятчийското изкуство.
Занаятчиите от Центъра на занаятите предлагат богато разнообразие от ръчно изработени коледни подаръци и сувенири, подходящи за малки и големи, които носят духа на българските традиции и празничното настроение на Коледа.
