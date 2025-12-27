джамалджийско шествие. В него се включиха сурвакарски, коледарски и кукерски групи от цялата община. Шествието беше предвождано от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и от председателя на Общинския съвет Димитър Велинов.
Близо 200 участници преминаха по булевард "България“ и стигнаха до централния площад, където около коледната елха изпълниха ритуали за прогонване на злите сили, след което се хванаха на дълго кръшно хоро.
Новосформираната коледарска група към читалище "Светлина“ в село Коняво представи кратък коледарски обичай. Последва и традиционното наричане, отправено към кмета инж. Огнян Атанасов.
Коледарите пожелаха Кюстендил да се пълни с туристи, проект след проект да се реализира и европейски средства да постъпват в общината. "Инвеститори да хлопат на вратата – с ум, с договори и мечти. Кюстендил да цъфти и да зрее, като череша да се смее. Да са пълни бани, хотели и площади, да се носят песни и млади надежди, здраве и берекет“, бяха част от наричанията на коледарите от село Коняво.
Програмата на "Приказната Коледа на Кюстендил“ продължи с коледни творчески работилници със социалните центрове на Община Кюстендил и празничен концерт на Професионалния духов оркестър "Кюстендил“, а от 18.00 часа предстои празничният концерт на Васил Петров.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.