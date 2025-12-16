ЗАРЕЖДАНЕ...
Коледа с кауза: благотворителен базар гради зелено и умно училище в Кюстендил
Тази година базарът подкрепя три основни проекта. Първият е "Зелено Еко училище“, чиято цел е създаването на "растящи“ класни стаи, коридори и фоайета. Събраните средства ще бъдат използвани за изграждане на зелени кътове с живи растения в учебните помещения, облагородяване на общите пространства, създаване на мини екосистеми, за които децата да се грижат, както и за продължаване на програмата "Еко училища“. Идеята е да се формира среда, която възпитава екологично мислене, естетика и отговорност.
Втората кауза е свързана с доизграждането на проекта "Еко училищната ограда“. След спечелен проект по програма ПУДООС на МОСВ е поставено началото на нова визия на училищния двор. Чрез базара ще бъдат финансирани довършителни дейности по оградата, оформяне на жив плет, засаждане на нова растителност и развитие на зелени пространства, така че дворът да се превърне в природна, подредена и образователна среда.
Третият приоритет на кампанията е "Умно училище“, насочен към правилното и отговорно използване на технологиите. Сред целите са осигуряване на шкафчета за съхранение на мобилните телефони, въвеждане на режим за използването им само за образователни цели, интегриране на иновативни дигитални платформи и решения, включително използване на изкуствен интелект, както и изграждане на култура за безопасно и целенасочено използване на технологиите.
Посетителите на базара могат да открият ръчно изработени коледни сувенири, домашно приготвени кулинарни изкушения, да се включат в творчески работилници с участието на ученици, учители и родители и да се насладят на празнична коледна атмосфера в подкрепа на общата кауза.
