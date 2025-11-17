Сподели close
Лек автомобил се запали в центъра на Кюстендил, предаде "Фокус“. Инцидентът е стана в непосредствена близост до площад "Велбъжд“, където автомобилът беше паркиран.

Огънят избухна в предната част на превозното средство и бързо обхвана двигателя. На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успя да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.

По първоначална информация няма пострадали.

Причините за инцидента се изясняват.