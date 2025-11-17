ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола пламна в центъра на Кюстендил
© Фокус
Огънят избухна в предната част на превозното средство и бързо обхвана двигателя. На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успя да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.
По първоначална информация няма пострадали.
Причините за инцидента се изясняват.
