Лек автомобил се запали в центъра на Кюстендил, предаде. Инцидентът е стана в непосредствена близост до площад "Велбъжд“, където автомобилът беше паркиран.Огънят избухна в предната част на превозното средство и бързо обхвана двигателя. На място пристигна екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, който само няколко минути след получаване на сигнала успя да потуши пожара, предотвратявайки разпространение и по-сериозни щети.По първоначална информация няма пострадали.Причините за инцидента се изясняват.