Районен съд - Дупница 27-годишен мъж за виновен в това, че през месец септември 2025 година в Дупница, в джоба на якето си без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – кокаин, на обща стойност 112.02 лева, съобщиха от. От съдебната институция уточниха, че кокаинът е високо рисково наркотично вещество по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев е осъдил младия мъж, като е наложил наказание "лишаване от свобода", за срок от 4 месеца и "глоба“, в размер на 511,29 евро. Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Районен съд Дупница привежда в изпълнение, предно наложена на мъжа присъда по наказателно от общ характер дело, е наложил едно общо и най-тежко наказание "лишаване от свобода", за срок от 5 месеца, за 2 престъпления - управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и за държане на марихуана. Общото наказание от 9 месеца "лишаване от свобода“ следва да се изтърпи при първоначален "общ“ режим.Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Кюстендил.