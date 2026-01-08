ЗАРЕЖДАНЕ...
Кокаин в джоба прати дупничанин в затвора
Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев е осъдил младия мъж, като е наложил наказание "лишаване от свобода", за срок от 4 месеца и "глоба“, в размер на 511,29 евро. Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие.
Районен съд Дупница привежда в изпълнение, предно наложена на мъжа присъда по наказателно от общ характер дело, е наложил едно общо и най-тежко наказание "лишаване от свобода", за срок от 5 месеца, за 2 престъпления - управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и за държане на марихуана. Общото наказание от 9 месеца "лишаване от свобода“ следва да се изтърпи при първоначален "общ“ режим.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Кюстендил.
Нанесени са сериозни щети на инфраструктурата в Община Крумовград...
16:05 / 07.01.2026
Кюстендил с координационен център за еврото
15:15 / 07.01.2026
Нов опит за продажба на общинския "паяк" в Дупница
13:26 / 07.01.2026
Кметството в Мало село става енергийно ефективно
12:28 / 07.01.2026
Откриха починала жена в апартамент в Кюстендил
11:17 / 07.01.2026
