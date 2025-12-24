Започва гласуването в конкурса за коледна украса на Община Кюстендил, предаде. Празничното настроение вече е във вихъра си, а всеки желаещ може да подкрепи своя фаворит в надпреварата за най-красиво украсен дом, фасада или търговски обект в рамките на традиционния коледен конкурс.Гласуването ще бъде активно до 28 декември включително и се провежда на официалната Facebook страница на Община Кюстендил, където са публикувани всички участници в инициативата.Победителите ще бъдат обявени на 30 декември 2025 г. по време на празничната програма на площад "Велбъжд“. Отличените ще получат парична награда и плакет във всяка категория, като при еднофамилната жилищна сграда към отличията се добавя и използването на украсата в официалната коледна картичка на общината.От Община Кюстендил изразиха благодарност към всички участници за проявеното въображение, празничния дух и желанието да превърнат града в още по-светло и красиво място през коледните и новогодишните дни.