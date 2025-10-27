ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Код защита" учи децата да казват "НЕ" на насилието в Дупница
Целта на проекта е да подпомогне превенцията на насилието, като повиши информираността и ангажираността на трите най-важни групи – децата, родителите и специалистите, които ежедневно работят с тях.
Първата стъпка в проекта беше провеждането на изследване сред деца и родители, за да се установи доколко различните форми на насилие – физическо, емоционално, психологическо и онлайн тормоз – се разпознават и какви са реакциите при тяхното възникване.
Въз основа на резултатите бяха разработени обучителни програми за деца, родители и специалисти. Проведени бяха обучения за учители, психолози, социални работници и други експерти, както и интерактивни сесии за деца на възраст 10–14 години, насочени към разпознаване на насилието, защита и търсене на помощ при нужда. Родителите участваха в специални обучения за изграждане на доверие и създаване на безопасна семейна среда.
Особено ценен момент беше смесеното обучение, което събра на едно място деца, родители и специалисти, за да се изгради общ език и взаимно разбиране по темата.
Една от иновативните дейности в проекта е настолната игра "Да кажем НЕ на насилието“, чрез която децата по забавен и интерактивен начин учат за своите права, личните граници и начини за справяне в рискови ситуации. Играта ще бъде достъпна за училища, центрове и организации, работещи с деца.
