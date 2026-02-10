Община Кочериново ще кандидатства с проектно предложение за енергийна ефективност на три обществени сгради, предаде. Това е и причина да бъде свикана извънредна сесия на Общинския съвет в града, насрочена за 12 февруари. Проектът е по процедура "Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“, програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради чрез прилагане на устойчиви мерки, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и подпомагане създаването и развитието на енергийни общности като част от прехода към нисковъглеродна икономика."Реализирането на проекта ще допринесе за намаляване на енергийните разходи на общината, подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради, ограничаване на вредните емисии и повишаване качеството на предоставяните публични услуги за местната общност“, посочват от общинската администрация.В проектното предложение се предвижда включването на административната сграда на Община Кочериново, както и на културните домове в селата Мурсалево и Стоб.Кандидатстването по процедурата е в съответствие с приоритетите за устойчиво развитие на община Кочериново и с националните и европейските политики в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда.