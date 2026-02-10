ЗАРЕЖДАНЕ...
Кочериново с проект за обновяване на обществени сгради
© ФОКУС
Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради чрез прилагане на устойчиви мерки, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и подпомагане създаването и развитието на енергийни общности като част от прехода към нисковъглеродна икономика.
"Реализирането на проекта ще допринесе за намаляване на енергийните разходи на общината, подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради, ограничаване на вредните емисии и повишаване качеството на предоставяните публични услуги за местната общност“, посочват от общинската администрация.
В проектното предложение се предвижда включването на административната сграда на Община Кочериново, както и на културните домове в селата Мурсалево и Стоб.
Кандидатстването по процедурата е в съответствие с приоритетите за устойчиво развитие на община Кочериново и с националните и европейските политики в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда.
Още от категорията
/
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Кражба на пари и ценности в Кюстендил
13:38 / 09.02.2026
Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол
13:04 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.