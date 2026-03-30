Кочериново с апел към институциите за решаване на водния проблем
В декларацията се подчертава, че се работи активно за осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди при спазване на всички стандарти за безопасност. Акцент е поставен върху довеждащия водопровод "Джерма – Рила“, който обслужва повече от една община и следва да бъде със статут на публична държавна собственост.
От Общинския съвет апелират към институциите за предприемане на конкретни действия – включително нанасяне на водопровода в кадастралната карта, издаване на разрешителни за водоползване и съставяне на акт за държавна собственост. Отправен е призив и към ВиК оператора, както и към редица държавни институции, за съдействие при решаването на задълбочаващия се проблем с намалените водни количества.
В документа се обръща внимание и на необходимостта от осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на необходимите процедури, като се търси координация между общините Кочериново, Рила и Бобошево.
Общинските съветници заявяват готовност за съвместни действия и решения между трите общини, включително чрез провеждане на заседания и приемане на координирани решения по темата.
В заключение се подчертава, че решаването на проблема следва да бъде постигнато чрез диалог, прозрачност и сътрудничество между всички отговорни институции, в интерес на местната общност.
Още по темата
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
09:43 / 29.03.2026
"Хисарлъка" над Кюстендил с великденска украса
09:17 / 29.03.2026
Дават старт на рафтинг сезона край Симитли
10:03 / 28.03.2026
Безработицата в Дупница е 6,3%
19:58 / 27.03.2026
Благотворителен концерт "Един за всички! Всички за децата!" в Дуп...
14:54 / 27.03.2026
