Община Кочериново подписа договор за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура "Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, част от Компонент 11 "Социално включване“, Инвестиция 6 "Развитие на културните и творчески сектори“, предаде. Проектът има за основна цел да подпомогне устойчивото културно развитие на общината чрез създаване на условия за активно участие на местната общност в културния живот, опазване на нематериалното наследство и изработване на съвременни стратегически политики в областта на културата.Очакваните резултати включват насърчаване на културното участие на всички групи от населението чрез поредица от събития — празници, концерти, театрални постановки — както в града, така и в селата на общината. Проектът предвижда стимулиране на приобщаването и равния достъп до култура чрез участие на деца, младежи, възрастни и представители на уязвими групи.Особен акцент е поставен върху опазването на нематериалното културно наследство и интегрирането на традиционни обичаи, празници и художествени форми в програмата. Ще бъде разработена и нова културна стратегия на община Кочериново с участието на местни експерти, културни оператори и заинтересовани страни, като фокусът пада върху устойчивостта, регионалната идентичност и актуалните потребности на общността.Проектът предвижда и обучения, семинари и обмен на добри практики за повишаване на капацитета на местните културни институции и администрацията в областта на стратегическото културно планиране.Срокът за изпълнение е от 20 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Общата стойност на проекта е 79 996,80 лв., от които 63 997,44 лв. са финансиране от Европейския съюз, а 15 999,36 лв. — собствен принос.