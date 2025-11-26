ЗАРЕЖДАНЕ...
Кочериново получи близо 80 хил. лв. за културно развитие
Очакваните резултати включват насърчаване на културното участие на всички групи от населението чрез поредица от събития — празници, концерти, театрални постановки — както в града, така и в селата на общината. Проектът предвижда стимулиране на приобщаването и равния достъп до култура чрез участие на деца, младежи, възрастни и представители на уязвими групи.
Особен акцент е поставен върху опазването на нематериалното културно наследство и интегрирането на традиционни обичаи, празници и художествени форми в програмата. Ще бъде разработена и нова културна стратегия на община Кочериново с участието на местни експерти, културни оператори и заинтересовани страни, като фокусът пада върху устойчивостта, регионалната идентичност и актуалните потребности на общността.
Проектът предвижда и обучения, семинари и обмен на добри практики за повишаване на капацитета на местните културни институции и администрацията в областта на стратегическото културно планиране.
Срокът за изпълнение е от 20 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Общата стойност на проекта е 79 996,80 лв., от които 63 997,44 лв. са финансиране от Европейския съюз, а 15 999,36 лв. — собствен принос.
