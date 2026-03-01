ЗАРЕЖДАНЕ...
Кочериново отбеляза Баба Марта с празник на българските традиции
Градът посрещна 1 март, украсен в бяло и червено – символите на здравето, надеждата и новото начало. Светещите фигури на Пижо и Пенда и тематично декорираната къщичка привлякоха вниманието на децата и техните родители и се превърнаха в естествено място за срещи и снимки.
Още преди обяд малки и големи се събраха в къщичката, където Пижо и Пенда насърчиха децата да изработят мартеници със собствените си ръце. Срещата с Баба Марта донесе настроение, а всички деца получиха мартеници с пожелание за здраве и късмет през годината.
Кулминацията на програмата се състоя на площад "Трети март“, където се проведе празнична изява с участието на най-малките рецитатори от НЧ "Пробуда-1919“ и фолклорната група "Кочерински Славей“. Те представиха песни и стихове, посветени на пролетта и българските обичаи. Спектакълът "Мартенска приказка“ на Театър "Зазу“ допълни програмата.
"Радостно е да видим деца и семейства заедно на този български празник, който показва, че община Кочериново пази традициите си“, заяви кметът Станислав Горов.
Отбелязването на Баба Марта в Кочериново премина при засилен интерес и с акцент върху съхраняването на българските традиции.
