На 1 март Кочериново отбеляза празника Баба Марта със събитие, посветено на българските традиции и пролетното настроение, предаде. Жители и гости на града се включиха в организираните инициативи, които създадоха празнична атмосфера в централната част на населеното място.Градът посрещна 1 март, украсен в бяло и червено – символите на здравето, надеждата и новото начало. Светещите фигури на Пижо и Пенда и тематично декорираната къщичка привлякоха вниманието на децата и техните родители и се превърнаха в естествено място за срещи и снимки.Още преди обяд малки и големи се събраха в къщичката, където Пижо и Пенда насърчиха децата да изработят мартеници със собствените си ръце. Срещата с Баба Марта донесе настроение, а всички деца получиха мартеници с пожелание за здраве и късмет през годината.Кулминацията на програмата се състоя на площад "Трети март“, където се проведе празнична изява с участието на най-малките рецитатори от НЧ "Пробуда-1919“ и фолклорната група "Кочерински Славей“. Те представиха песни и стихове, посветени на пролетта и българските обичаи. Спектакълът "Мартенска приказка“ на Театър "Зазу“ допълни програмата."Радостно е да видим деца и семейства заедно на този български празник, който показва, че община Кочериново пази традициите си“, заяви кметът Станислав Горов.Отбелязването на Баба Марта в Кочериново премина при засилен интерес и с акцент върху съхраняването на българските традиции.