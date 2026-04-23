Общинският съвет в Кочериново предстои да одобри споразумение за сътрудничество с общините Благоевград, Бобошево, Рила и Симитли. Основният фокус на това обединение е справянето с проблема с безстопанствените животни чрез съвместно изграждане и управление на регионален приют.

На заседанието, насрочено за 24 април, съветниците ще разгледат и предложение за кандидатстване по програма "Развитие на човешките ресурси“. Проектът цели да осигури по-добър достъп до специализирани услуги за уязвимите групи в общината.

Дневният ред на общинарите включва още приемане на годишните отчети за 2025 г. относно управлението на общинската собственост, дейността на читалищата и работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Сред важните точки са и приемането на План за противодействие на тероризма, откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил, както и решения за разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и провеждане на публични търгове в с. Бараково.