Основно училище "Проф. Марин Дринов“ в Кюстендил продължава да насърчава любовта към книгите чрез различни инициативи, които съчетават четенето с творчество, срещи с автори и използването на съвременни образователни пространства и технологии, предадеВ училището вярват, че интересът към книгите се изгражда чрез личен пример, вдъхновение и преживяване. Затова се организират разнообразни инициативи, чрез които учениците откриват света на литературата и въображението.Едни от най-вълнуващите моменти за децата са срещите със съвременни български автори. През последната година гости на училището бяха Михаил Калдъръмов, Иво Сиромахов, Мария Маринова, Цвета Брестничка, Ти Джей Хейс, както и илюстраторката Елена Жаблянова. Чрез разговорите с тях учениците имаха възможност да задават въпроси, да научат как се ражда една книга и как се създават героите и историите, които вдъхновяват читателите.Друга инициатива е училищният читателски театър, в който учениците пресъздават сцени и герои от любими произведения. Когато влязат в ролята на литературните персонажи, те започват да преживяват историите по нов начин, което естествено ги насърчава да четат повече.В училището е създадена и отворена библиотека в STEM центъра, където книгите са постоянно около учениците. Те могат свободно да вземат книга, да я прочетат и след това да я върнат, като спазват правила, които сами следят и поддържат. Така четенето се превръща в естествена част от ежедневието им, а модерната образователна среда съчетава технологиите с традиционната култура на книгата.Четенето се насърчава и чрез изкуството. Учениците от школите по изобразително и приложно изкуство създават картини по сюжети от книги, а техните творби често се превръщат в изложби, свързани с представяне на литературни произведения.През годината училището реализира инициативи за представяне на книги и извън учебната среда – в Художествена галерия – Кюстендил, в Детско селище "Живей с любов“, както и в Дом на културата – Босилеград. Там учениците имат възможност да се срещнат с автори и да представят своя талант чрез изложби, театрални постановки, рецитали, песни и танци.За реализирането на инициативите училището получава подкрепа от Фондация "Заедно“, Фондация "Детски книги“, Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ и НЧ "Асклепион 1998“, както и от дарители, които подпомагат обогатяването на библиотечния фонд.Всичко това е част от мисията на училището да изгради устойчив навик за четене и любов към книгите сред учениците. От ръководството съобщават, че съвсем скоро ще бъде представена и нова мащабна инициатива, чрез която ще се търсят още повече начини децата да бъдат вдъхновени да посегнат към книгите.