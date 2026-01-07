Нова книга разказва за историята на Граничкия манастир край Кюстендил, предаде. Книгата "Кондикa или Историята на Граничкия манастир“ дава поглед към едно от най-свещените места в България, което през вековете е било приют за монаси и поклонници.Издадена в последния ден на 2025 година, тя е плод на труда на доц. д-р Руси Янев – автор на текста, и Цветомира Маринова, съставител на сборника. Книгата е реализирана по идея на Цветомира Маринова и монахиня Фотиния, игумения на манастира "Св. ап. и ев. Лука“. Тя не само съхранява историята на обителта, но и споделя дълбоката връзка на хората с този свещен кът на България.Книгата е резултат от дългоочакваното желание да се събере и представи на широката публика историята на Граничкия манастир – място, което мнозина свързват с духовната сила и мирната атмосфера. Специално внимание е отделено на малко познати факти и събития от миналото на манастира, които сега ще бъдат достъпни за всички, които желаят да научат повече за това свято място.Историята за издаването на книгата е свързана с личния интерес на Цветомира Маринова към манастира. Тя споделя, че още преди време, при посещение в манастира, тя попитала монахиня Фотиния дали има книжка за обителта. Желанието да се научи повече за този свещен кът не било случайно – Граничкия манастир излъчва особена духовна енергия, която привлича хора от всички краища на страната.Монахиня Фотиния споделила, че макар и много хора да проявяват интерес към манастира, до този момент няма издадена книга, но има силно желание да се подготви такава, тъй като много от посетителите я питат за историята на обителта. Тя показала единственото копие на книгата на Кирил Шукеров, наречена "Село Граница – Кюстендилско, 1969 година“, и споделила, че отдавна обмисля идеята да издаде книга, която да съхрани наследството на манастира.Цветомира Маринова, която има опит в създаването на краеведчески книги, изразила готовност да помогне за осъществяването на този проект. Така се родила идеята за издаването на настоящата книга, която вече може да бъде намерена в манастира.Книгата не само е плод на научната работа на доц. д-р Руси Янев, но и на неговата лична връзка с Граничкия манастир. За него манастирът е не само обект на изследване, но и място със специално значение. Именно в този манастир той е кръстил своя син, което го свързва с духовната история на обителта на едно дълбоко емоционално ниво. Това добавя допълнителна ценност на книгата, защото в нея не се съдържа само историческа информация, а и лични спомени и преживявания, които дават още по-голяма тежест на разказа."Кондикa или Историята на Граничкия манастир“ е събрала в себе си ценна информация за духовното наследство на обителта. От създаването на манастира до неговото възраждане в съвременната епоха, книгата разказва за важните моменти в живота на манастира и неговото значение за духовния живот в региона.Текстът е написан с внимание към детайла, като авторите предоставят както историческата информация, така и личните истории на хората, свързани с манастира през годините. Книгата не само че дава историческа перспектива, но и вниква в емоционалния свят на тези, които са търсели и намирали мир и покой сред стените на манастира.Книгата вече е на разположение в самия манастир и скоро ще бъде официално представена на специална церемония. Ако желаете да притежавате екземпляр, можете да го закупите директно в манастира. Това е уникална възможност за тези, които обичат да съхраняват в библиотеките си произведения, свързани с местната история и духовността на България."Кондикa или Историята на Граничкия манастир“ е повече от просто книга – това е духовен пътеводител, който ще отведе читателите в свят, изпълнен със светлина, тишина и молитви. Ако имате интерес към историята на манастира и неговото значение, не пропускайте да се сдобиете с този ценен сборник.