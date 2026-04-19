Кметът на симитлийското село Брежани е бил задържан, заради отправени заплахи към член на СИК. Това потвърдиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

По време на брифинг на РИК – Благоевград председателят на комисията адв. Мартин Бусаров каза, че до момента са постъпили 50 жалби и сигнали. По думите му броят не е нещо, което да притеснява членовете на РИК – Благоевград.

10 от жалбите вече са разгледани и има произнесени решения. По останалите продължават проверките на членове на РИК, като след като се завърнат, от комисията ще пристъпят и към тяхното разглеждане.

"Две или три са по-сериозните сигнали. Едната е от секция в село Черниче в община Симитли, изпратили сме колеги да извършат проверка. Чакаме ги с резултатите. Друг е за община Петрич. Информират ни от 1 секция, че свършват ролките за машинно гласуване и избирателите, които искат да гласуват, няма да могат да гласуват с машина“, каза още той.

Председателят на РИК – Благоевград добави, че буквално преди началото на брифинга са получили клип, препратенот ЦИК, на който се вижда как възрастна жена стои пред паравана, а вместо нея гласува друго лице. Сигналът е от секция в Белица.

"Там, където има данни за престъпление, ще бъдем категорични да бъдат работени от Прокуратораута и лицата, извършили нарушения, да си понесат последствията, защото трябва да върнем доверието в изборния процес“, каза още адв. Мартин Бусаров.

Проблеми с машините

Адв. Бусаров заяви, че са получили около 70 сигнала за технически проблеми с машините за гласуване в област Благоевград. В четири секции машините са спрени окончателно, а в Петрич е възникнал риск от недостиг на специализирана хартия за устройствата.