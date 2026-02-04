фотоконкурса, посветен на 22-рото издание на мащабния кукерски фестивал "Симитли – Древната земя на кукерите“.
Призът бе заслужено спечелен благодарение на силната подкрепа от публиката, която оцени кадъра на Васев като едно от най-впечатляващите визуални послания на фестивала. Фотографията му улавя не просто момент, а истинската магия, емоция и автентичен дух на кукерската традиция – такава, каквато се предава от поколения и оживява всяка година в Симитли.
Инициативата имаше за цел да открие най-добрия кадър, съхранил енергията и колорита на фестивала, видени през обектива както на професионални фотографи, така и на любители. Конкурсът предизвика голям интерес и доказа, че кукерските игри не само се преживяват, но и вдъхновяват изкуство.
Награждаването днес е още едно признание за силата на българските традиции и за таланта на хората, които успяват да ги разкажат без думи – чрез светлина, емоция и един-единствен, но незабравим кадър.
