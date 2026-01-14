Кметът на община Струмяни, г- н Емил Илиев, бе удостоен с награда за активна дейност и постигнати високи резултати в съхранението на военноисторическото наследство на Република България през 2025 г., за устойчиви постижения в дейностите по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници, за принос при попълването и актуализирането на Националния регистър на военните паметници и по повод 140 години от отбелязването на победите на Българската армия в Сръбско-българската война.Отличието е присъдено от Министерството на отбраната на Република България.Наградата бе връчена от подполковник инженер Петър Митев – началник на Военно окръжие - Благоевград, който подчерта значението на доброто сътрудничество между местната власт и институциите, в грижата за военните паметници и националното наследство.Община Струмяни продължава да работи активно за поддържането и обновяването на военните паметници, като част от усилията за съхраняване на историческата памет и възпитаване на уважение към миналото сред младите хора.