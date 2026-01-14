ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Струмяни с отличие от МО за опазване на военните паметнци
Отличието е присъдено от Министерството на отбраната на Република България.
Наградата бе връчена от подполковник инженер Петър Митев – началник на Военно окръжие - Благоевград, който подчерта значението на доброто сътрудничество между местната власт и институциите, в грижата за военните паметници и националното наследство.
Община Струмяни продължава да работи активно за поддържането и обновяването на военните паметници, като част от усилията за съхраняване на историческата памет и възпитаване на уважение към миналото сред младите хора.
