Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Имаме три тежки проблема на град Сандански. Това каза кметът на Община Сандански Атанас Стоянов, предаде ФОКУС. За пример той посочи ВиК мрежата.

 "Изключително тежък проблем, чести, ежедневни аврии, а чрез авариите и изцяло компроментирани улични платна и трафика по улиците. Това са три основни въпроса. Една голяма част от тях пряко зависят от Общински съвет – Сандански и Община Сандански“, каза още той.

По думите му друга част зависят от инвестиционната програма на държавата, която подпомага общините, но в момента тя е спряна, защото няма бюджет.

"Трябва да намерим верния алгоритъм, с който да се справим. Няма да е лесно“, добави Стоянов.