Имаме три тежки проблема на град Сандански. Това каза кметът на Община Сандански Атанас Стоянов, предаде. За пример той посочи ВиК мрежата."Изключително тежък проблем, чести, ежедневни аврии, а чрез авариите и изцяло компроментирани улични платна и трафика по улиците. Това са три основни въпроса. Една голяма част от тях пряко зависят от Общински съвет – Сандански и Община Сандански“, каза още той.По думите му друга част зависят от инвестиционната програма на държавата, която подпомага общините, но в момента тя е спряна, защото няма бюджет."Трябва да намерим верния алгоритъм, с който да се справим. Няма да е лесно“, добави Стоянов.