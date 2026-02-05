ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Сандански: Имаме три тежки проблема на града
"Изключително тежък проблем, чести, ежедневни аврии, а чрез авариите и изцяло компроментирани улични платна и трафика по улиците. Това са три основни въпроса. Една голяма част от тях пряко зависят от Общински съвет – Сандански и Община Сандански“, каза още той.
По думите му друга част зависят от инвестиционната програма на държавата, която подпомага общините, но в момента тя е спряна, защото няма бюджет.
"Трябва да намерим верния алгоритъм, с който да се справим. Няма да е лесно“, добави Стоянов.
