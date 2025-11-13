На 15 ноември Разлог вдига 58 златни, 45 сребърни и 10 диамантени сватби.Златните, сребърните и диамантените сватби на Разлог са едно от най-емблематичните събития в зимния празничен календар на града – истински пазител на традицията и семейните ценности.Тази красива традиция, възобновена преди години от кмета Красимир Герчев напомня, че истинската любов не остарява, а става по-силна, по-мъдра и по-сияйна с времето.По случай Деня на християнското семейство, Община Разлог и Обреден дом – Разлог ще съберат дълголетните семейства на общината в един от най-вълнуващите празници – честването на златни, сребърни и диамантени сватби.Днес представители на юбилярите - със сладка питка, червено вино, кумска ракия и китка здравец поканиха Красимир Герчев да кумува, заедно със своята съпруга Ирина Герчева.Кметът с удоволствие прие поканата и изрази радостта си да сподели този тържествен момент с тях.По традиция семейство Герчеви ще застане до празнуващите двойки, които ще подновяват своите брачни обети, вписвайки имената си в летописната книга. Всички те ще бъдат дарувани с китка здравец от най-младото семейство и заедно ще преминат под красива арка по пътя отново към заветното “ДА" след 25, 50 или 60 години щастлив брак.В празничната вечер символите на любовта – хлябът и огънят – ще преминат от най-дълголетните към най-младите семейства, за да не угасва огънят на обичта и единството в Разлог.