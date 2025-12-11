На три етапа се изпълняват обектите в град Петрич, включени в програмата за инвестиции, която изпълнява екипа на кмета Димитър Бръчков. Решение на проблемите с остарялата градска водопроводна мрежа и наложителното обновяване на уличната настилка са дългосрочните решения за града.Днес се полага новата асфалтова настилка на ул. "Кукуш“ и ул. "Бабуна“.Вчера беше завършен процесът по асфалтиране на улиците "Атанас Лютвиев“ и "Кожух“.Днес започва работа по ул. "Отец Паисий“ в участъка от ул. "Славянска“ до ул. "Градска“."Положихме огромни усилия, за да изготвим проекти и привлечем средства за тези инвестиции. Довършването на тази програма и продължаването в същата посока остават приоритетни управленски решения“, коментира кметът Димитър Бръчков.До момента са подменени в града 14 160 линейни метра водопроводи , положена е 8 315 линейни метра нова асфалтова настилка и 37 410 квадратни метра нова тротоарна настилка.Обхвата на програмата до края на изпълнението включва 38 броя улици на територията на гр. Петрич.