Кметът на Петрич: Ще приключим годината със значителни подобрения в инфраструктурно отношение
Днес се полага новата асфалтова настилка на ул. "Кукуш“ и ул. "Бабуна“.
Вчера беше завършен процесът по асфалтиране на улиците "Атанас Лютвиев“ и "Кожух“.
Днес започва работа по ул. "Отец Паисий“ в участъка от ул. "Славянска“ до ул. "Градска“.
"Положихме огромни усилия, за да изготвим проекти и привлечем средства за тези инвестиции. Довършването на тази програма и продължаването в същата посока остават приоритетни управленски решения“, коментира кметът Димитър Бръчков.
До момента са подменени в града 14 160 линейни метра водопроводи , положена е 8 315 линейни метра нова асфалтова настилка и 37 410 квадратни метра нова тротоарна настилка.
Обхвата на програмата до края на изпълнението включва 38 броя улици на територията на гр. Петрич.
