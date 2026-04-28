Продължаваме с благоустрояването на улиците в град Петрич. Това съобщи във FACEBOOK кметът на Община Петрич Димитър Бръчков.
По думите му вече е положен бе втори слой асфалтова настилка на улиците "Кожух“ и "Червена скала“, като дейностите са част от подобряването на пътната инфраструктура и цялостния облик на общината.
"Уверено продължаваме към по-добра и подредена градска среда", допълва още той.
