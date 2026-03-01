Огнян Атанасов отправи поздрав към самодейците, ръководителите и читалищните дейци, предаде ФОКУС.
В обръщението си той подчерта, че празникът е символ на таланта, ентусиазма и любовта към изкуството, които самодейците носят и развиват с постоянство и отдаденост. Специален акцент беше поставен върху ролята на читалищата като пазители на културната идентичност и основен двигател на празничния и културния живот в града.
"Читалищата съхраняват българските традиции, обичаи и песни и дават сцена на поколения творци да развиват своя талант“, се посочва в поздравителния адрес. Кметът отбелязва още, че благодарение на усилията на самодейците културният живот в Кюстендил остава активен и съдържателен, а читалищата продължават да бъдат средище на знания, духовност и творчество.
В заключение Огнян Атанасов пожелава здраве, вдъхновение и нови творчески успехи, като насърчава дейците да продължават да подкрепят младите таланти и да отстояват ценностите на българската култура.
