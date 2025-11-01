ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Кюстендил с послание за Деня на будителите
"Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си“, припомня думите на Петко Р. Славейков кметът, подчертавайки, че те остават актуални и днес – като завет към всички, посветили живота си на знанието, културата и духовността.
В посланието си той отбелязва, че Деня на народните будители е празник на историческата памет, националното самочувствие и българския дух.
"С признателност си спомняме за всички достойни българи – просветители, книжовници, революционери и обикновени хора, които със слово и дело са ни учили как се обича България и как се пази нейното достойнство“, посочва още инж. Атанасов.
Той цитира и завета на Паисий Хилендарски: "Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи“, като подчертава, че знанието и образованието са най-сигурният път към духовна свобода и национално самоуважение.
"Благодарение на труда на съвременните будители – учители, изследователи, писатели, журналисти, читалищни дейци, артисти, хора на науката и изкуството – българската култура и образование имат своето достойно място в Европа и света.
Нека всеки от нас носи по искра от духа на будителите, за да изграждаме общество, в което знанието, културата и добротата са водещи“, се казва още в обръщението.
