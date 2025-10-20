ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кметът на Кюстендил опроверга спекулации за по-високи данъци
"Държа дебело да подчертая, че за 2026 година Община Кюстендил не предвижда увеличаване на местните данъци. Относно таксата за битовите отпадъци, в момента – в качеството ми на кмет – водя ежедневна комуникация с други общини, с представители на държавата и със Сдружението на българските общини, с искане за поне тригодишен гратисен период преди въвеждането на принципа "Замърсителят плаща“, подчерта инж. Атанасов.
По думите му, голяма част от общините все още не са подготвени за прилагането на този принцип, поради липсата на нужните инструменти и финансиране, които да гарантират реалното му изпълнение.
Кметът информира, че Община Кюстендил е сред 70-те общини в България, в които се предвижда пилотно внедряване на новия модел за изчисляване на такса "Битов отпадък“ по принципа "Замърсителят плаща“.
"Тепърва се разработва този модел. Едва след това, при осигуряване на необходимите съдове, техника и финансиране за тях, може да се премине към индивидуално отчитане и определяне на таксата, поясни инж. Атанасов.
Той допълни, че темата е била повдигната лично от него и други кметове преди дни, по време на годишната среща между местната и централната власт, организирана от Сдружението на общините. Искането към министрите на околната среда и финансите е да се отложи въвеждането на новия модел с три години, през които да бъде изграден ресурсен и административен капацитет.
"Важно е да стане ясно възможно най-скоро дали ще има отлагане, за да могат общините да планират и подготвят ресурсите си“, допълни кметът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: