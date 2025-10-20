Кметът на Кюстендил опроверга спекулации за по-високи данъци

© Фокус Архив Не се предвижда увеличаване на местните данъци на територията на Кюстендил и населените места в общината през 2026 година. Това заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на специална пресконференция, предаде репортер на "Фокус“. Поводът за изявлението са появилите се в последно време слухове и спекулации, свързани с възможно драстично увеличение на данъчните ставки.



"Държа дебело да подчертая, че за 2026 година Община Кюстендил не предвижда увеличаване на местните данъци. Относно таксата за битовите отпадъци, в момента – в качеството ми на кмет – водя ежедневна комуникация с други общини, с представители на държавата и със Сдружението на българските общини, с искане за поне тригодишен гратисен период преди въвеждането на принципа "Замърсителят плаща“, подчерта инж. Атанасов.



По думите му, голяма част от общините все още не са подготвени за прилагането на този принцип, поради липсата на нужните инструменти и финансиране, които да гарантират реалното му изпълнение.



Кметът информира, че Община Кюстендил е сред 70-те общини в България, в които се предвижда пилотно внедряване на новия модел за изчисляване на такса "Битов отпадък“ по принципа "Замърсителят плаща“.



"Тепърва се разработва този модел. Едва след това, при осигуряване на необходимите съдове, техника и финансиране за тях, може да се премине към индивидуално отчитане и определяне на таксата, поясни инж. Атанасов.



Той допълни, че темата е била повдигната лично от него и други кметове преди дни, по време на годишната среща между местната и централната власт, организирана от Сдружението на общините. Искането към министрите на околната среда и финансите е да се отложи въвеждането на новия модел с три години, през които да бъде изграден ресурсен и административен капацитет.



"Важно е да стане ясно възможно най-скоро дали ще има отлагане, за да могат общините да планират и подготвят ресурсите си“, допълни кметът.