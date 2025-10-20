Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кметът на Кюстендил опроверга спекулации за по-високи данъци
Автор: Венцислав Илчев 15:04Коментари (0)30
© Фокус
Архив
Не се предвижда увеличаване на местните данъци на територията на Кюстендил и населените места в общината през 2026 година. Това заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на специална пресконференция, предаде репортер на "Фокус“. Поводът за изявлението са появилите се в последно време слухове и спекулации, свързани с възможно драстично увеличение на данъчните ставки.

"Държа дебело да подчертая, че за 2026 година Община Кюстендил не предвижда увеличаване на местните данъци. Относно таксата за битовите отпадъци, в момента – в качеството ми на кмет – водя ежедневна комуникация с други общини, с представители на държавата и със Сдружението на българските общини, с искане за поне тригодишен гратисен период преди въвеждането на принципа "Замърсителят плаща“, подчерта инж. Атанасов.

По думите му, голяма част от общините все още не са подготвени за прилагането на този принцип, поради липсата на нужните инструменти и финансиране, които да гарантират реалното му изпълнение.

Кметът информира, че Община Кюстендил е сред 70-те общини в България, в които се предвижда пилотно внедряване на новия модел за изчисляване на такса "Битов отпадък“ по принципа "Замърсителят плаща“.

"Тепърва се разработва този модел. Едва след това, при осигуряване на необходимите съдове, техника и финансиране за тях, може да се премине към индивидуално отчитане и определяне на таксата, поясни инж. Атанасов.

Той допълни, че темата е била повдигната лично от него и други кметове преди дни, по време на годишната среща между местната и централната власт, организирана от Сдружението на общините. Искането към министрите на околната среда и финансите е да се отложи въвеждането на новия модел с три години, през които да бъде изграден ресурсен и административен капацитет.

"Важно е да стане ясно възможно най-скоро дали ще има отлагане, за да могат общините да планират и подготвят ресурсите си“, допълни кметът.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Световна черна хроника
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Газови доставки
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: