Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов присъстваха на тържеството на Общинската организация на хората с увреждания, предаде "Фокус“. То беше организирано по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.
На събитието се събраха 220 души от Кюстендил и от трите дружества в селата Раждавица, Пиперков чифлик и Слокощица.
Председателят на организацията Валентина Симеонова приветства присъстващите и изрази благодарност към ръководството на общината за грижата и подкрепата, които членовете усещат в ежедневието си.
Кметът инж. Огнян Атанасов също отправи поздрав към хората с увреждания. "Днес е ден, в който светът вижда вашата сила, но ние я виждаме всеки ден. Пожелавам ви най-вече крепко здраве и винаги около вас да има хора, които да ви подават ръка, когато имате нужда от опора, и да вървят редом с вас“, каза инж. Атанасов.
Той подчерта, че Община Кюстендил действа последователно в подкрепа на хората с увреждания. "Поправяме пропуските от 2016 г. и започваме поетапно да осигуряваме нови паркоместа за хора с увреждания във всички квартали – там, където живеете и се движите. В центъра също ще увеличим броя им, а при поликлиниката ще добавим още осем места, тъй като там нуждата е най-голяма", допълни кметът.
Празникът завърши в приятна атмосфера – с разговори, усмивки и кръшни хора, които допринесоха за доброто настроение на всички присъстващи.
